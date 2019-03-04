التفاصيل الكاملة لاحتفال الأعلى للثقافة بـ ثورة 1919 بعد مائة عام

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصري، المؤتمر الدولي "ثورة 1919 بعد مئة عام"، ويفتتح المؤتمر في الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 16 مارس 2019 في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تليها كلمة اللجنة العلمية لإعداد للمؤتمر، ثم كلمة وزيرة الثقافة.



ويعقب الافتتاح محاضرة بعنوان "الطريق إلى ثورة 1919 - "محمود أباظة، م تبدأ الجلسة الأولى فى الثانية عشرة والنصف، والتى يرأسها دكتور مصطفى الفقي، ويتحدث خلالها الدكتور جابر عصفور، عن التأثيرات الثقافية لثورة 1919، و دكتور سمير مرقص عن ما الجديد الذي أضافته ثورة 1919 للتاريخ الحديث؟، و دكتورة لطيفة سالم عن على أعتاب ثورة 1919.



ثم تنتقل الجلسات إلى مقر المجلس الأعلى للثقافة، بافتتاح معرض الكتاب ومعرض الكاريكاتير ببهو المجلس ، ثم الجلسة الثانية فى تمام الساعة الخامسة بقاعة المجلس، ويرأسها خالد عزب، ويتحدث فيها أحمد عبدالدايم حسين عن قراءة الخارجية البريطانية لمظاهرات الإسكندرية خلال ثورة 1919، وحمادة الشافعي عن الموقف الأمريكي من ثورة 1919، وعبدالوهاب شاكر عن الوفد ومعركة الدعاية للقضية المصرية في الكونجرس الأمريكي.



وتقام الجلسة الثانية بالتوازى بقاعة المؤتمرات برئاسة جمال شقرة، ويتحدث فيها: أحمد زايد، عن نخب التحرر من الاستعمار والثورة بالوكالة، وأحمد زكريا الشلق، عن قراءتان عن سعد زغلول، وسونيا التميمي عن صراع الذاكرة: "توظيف سعد زغلول وثورة 1919 في انقسامات الوفد"، وعمرو عبدالمنعم عن موقف تيار الإسلام السياسي من ثورة 19 وسعد زغلول.



ثم تبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة السابعة والنصف بقاعة المجلس ويرأسها أحمد زكريا الشلق، ويتحدث فيها حلمي شعراوي عن محمد على ودعم الحركة الوطنية المصرية في أوروبا حتي ثورة 1919، وراضي جودة عن عبد الحميد حمدي وثورة 1919، و محمود مكي عن صورة ثورة 1919 من خالل مذكرات عريان يوسف سعد.



وتقام على التوازى الجلسة الثالثة بقاعة المؤتمرات ويرأسها خيري دومة ويتحدث فيها حسين حمودة عن ثورة 1919 في كتابات نجيب محفوظ، و طارق النعمان عن ثورة 1919 وتوالد الهويات الحديثة، وفاء السعيد عن السلطة والمقاومة.. تجليات الاستبداد السياسي وثورة 19 في ثلاثية نجيب محفوظ.



وفى اليوم الثاني للمؤتمر الذى يوافق الأحد 17 مارس 2019، تبدأ الجلسة الأولى فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المجلس ويرأسها سمير مرقص، ويتحدث فيها: أشرف راضي ، عن ثورة مصر الوطنية وأدبيات النظرية عن الثورة، وناصر علي محمد عن رؤية تربوية لثورة 1919 والدروس المستفادة منها، وهدى مدني عن العالقة التفاعلية بين الفنون التشكيلية والثورة.



وتبدأ الجلسة الثانية فى تمام الثانية عشرة والنصف بقاعة المجلس، ويرأسها سامح فوزي ، ويتحدث فيها، إسراء علي عن تحليل خطابي نقدي لمفهوم الهوية الوطنية لمصر في تقرير لجنة ملنر، و سمية علي قطب عن ثورة 1919 وتأسيس الهوية الوطنية المصرية، و عبدالمنعم سعيد، يتحدث عن الهوية والمتخيل السياسي، و مسعود ضاهر يتحدث عن ثورة 1919 وانتصار الهوية الوطنية المصرية قراءة نقدية.



وتقام الجلسة الثانية بالتوازى بقاعة المؤتمرات بالمجلس وترأسها ، نيفين مسعد ، ويتحدث فيهل أحمد محمد إنبيوه عن دستور1923 ..سردية النص والسياق والسيادة المتخيلة ، و إلهامي الميرغني عن الاقتصاد المصري ما قبل وما بعد ثورة 1919( 1900 -1925.) ، وصالح أحمد هريدي يتحدث عن ثورة 1919 وقضية الفالح ، و عبدالعظيم محمود حنفي ويتحدث عن ثورة 1919 واألساس الفكري لدستور عام 1923.



وتبدأ لجلسة الثالثة فى تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المجلس وترأسها سونيا التميمي ويتحدث سيد عشماوي عن البلشفية وثورة 1919 حول رؤية تاريخية لتأثير ثورة أكتوبر الاشتراكية على مصر.



وتقام بالتوازى جلسة بقاعة المؤتمرات بالمجلس، ترأسها لطيفة سالم، ويشارك فيها، صفاء شاكر ويتحدث عن دراسة في قوانين حيازة وإحراز الاسلحة والذخائر والمفرقعات 1919 -1923، و عاطف سعداوي محمد المضامين الديمقراطية في ثورة 1919، عبد الرحمن شحاته محمد، ويتحدث عن ثورة 1919 والبناء القانوني للدولة المصرية.





وفى الخامسة والنصف تعقد مائدة مستديرة بقاعة العلوم الإجتماعية، بعنوان المرأة المصرية وثورة١٩، تديرها منى مكرم عبيد ، وتتحدث فيها إيمان عامر عن المرأة المصرية في ثورة ١٩١٩ حق تقرير المصير ، ورنا عبدالقوي عن تجليات ثورة 1919 في إعادة هيكلة أدوار المرأة المصرية سياسي واجتماعي او اقتصادي طيلة مئة عام، وسامية أبو النصر عن مئة عام من النضال – المرأة وثورة 1919، و شيماء علي أغــــا عن المرأة وثورة 1919، و عزة هاشم عن دور ثورة 1919 في تغيير الصورة الذهنية للمرأة المصرية، و نيفين مصطفى عن أثر التعليم على المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة المصرية إبان ثورة 19.



وتبدأ الجلسة الرابعة فى تمام السابعة والنصف، بقاعة المجلس ، ويرأسها شعبان يوسف، ويتحدث فيها خالد أبو الليل عن ثورة 1919 في الخيال الشعبي المصري، و سيد محمود ، يتحدث عن يحيى حقي مؤرخا لوجدان الثورة ، و نسرين محمد عبدالعزيز تتحدث عن المعالجة الدرامية لألحداث التاريخية المصرية، دراسة حالة "ثورة 1919، ووائل علي السيد ، يتحدث عن تجليات ثورة 1919 في الشعر المصري.



وعلى التوازى تقام جلسة بقاعة المجلس يرأسها كمال رمزي ، ويتحدث فيها براهيم فوزي إبراهيم عن هندسة الهوية المصرية في أعقاب ثورة 1919ُ: محمد حسين هيكل نموذ جا، محمد حسن إمام يتحدث عن تأثير الهوية المصرية على الأعمال الفنية واألدبية في سنوات ما بعد ثورة 1919 ، و ياسر منجي ، يتحدث عن خطاب ثورة 1919 وإعادة تشكيل الهوية البصرية في مصر.



وفى اليوم الثالث للمؤتمر الموافق الإثنين 18 مارس 2019 ، تبدأ الجلسة الأولى فى تمام العاشرة صباحا بقاعة المجلس ، ويرأسها أحمد زايد، ويتحدث فيها تامر محمد أبو الخير عن المواطنة الرقمية في ظل استلهام روح ثورة 1919، و حسين إبراهيم العطار عن مصر في مطلع القرن العشرين .. الحراك المجتمعي والنهوض الوطني، وسلمي روؤف طلعت تتحدث عن الهلال و الصليب .. الديناميكيات وراء الطائفية المصرية، و محمد سعيد عزالدين يتحدث عن أدهم الشرقاوي .. الأشقياء والقانون والذاكرة في مصر.



وتبدأ الجلسة الثانية بقاعة المجلس فى الثانية عشرة والنصف وترأسها نللي حنا، ويتحدث فيها، جمال شقرة، عن رؤية عبد الناصر لثورة 1919، و خضر عباس عطوان فريدة روطان عن ثورتا 1919 و30 يونيو 2013: دراسة وصفية مقارنة، وعبد العظيم حماد عن جدل الثورتين: 1919 – 1952، وعماد أبو غازي عن الاستقلال الوطني والدستور بين ثورتين: 1881 و1919.



وتقام بالتوازى الجلسة الثانية بقاعة المؤتمرات وترأسها هدى عبدالناصر ، ويتحدث فيها عيد هلال لعتابى و عامر هاشم عن أثر ثورة 1919 في ثورة العشرين بالعراق ، وعصام الغريب محمد: ثورة 1919 في الصحافة الفلسطينية ، و إسعد الهلالي: ثورة 1919 في مصر: مسار مطلب االستقالل عند سعد زغلول والأمير خالد في الجزائر ، و محمد العلالى: ثورة سعد زغلول وثورة عبدالكريم الخطابي سنة 1921 :خصائص ومميزات في سياقات مختلفة.



وتبدأ الجلسة الثالثة فى تمام الساعة بقاعة المجلس ، يرأسها ياسر منجى ، ويتحدث فيها، أحمد عبد هلال محمد: تنامي الوعي الوطني إثر ثورة 1919 وأثره على هوية فن النحت المصري ، بسمة فوزي: ثورة 1919 والفضاءات الثقافية الإبداعية: التعبير عن الثورة في الأعمال الإبداعية، وحسين دعسة: ثورة 1919 مئة عام من حوار الفنون التشكيلية المصرية ، و نادية بدر الدين أبو غازي: إبداع الثورات، النحت وثورة 1919 نموذ جا.



وجلسة بالتوازى بقاعة المؤتمرات، يرأسها محمد عفيفي، ويتحدث فيها إسلام عبد الناصر: ثورة 1919 والتغيير في المجال السياسي في مصر ، رامي شفيق فرحات: سعد زغلول وكيرلس الخامس.. استقالل الوطن والكنيسة ، ورامي عطا صديق: موقف الصحافة المصرية من مشاركة المواطنين الأقباط في ثورة 1919.



وتبدأ المائدة المستديرة الثانية بعنوان ثورة 1919 المصرية وثورة 1924 السودانية فى تمام الخامسة والنصف بقاعة العلوم الاجتماعية ، يدير المائدة: مسعود ضاهر، ويتحدث فيها أحمد إبراهيم هلالى: التعاطي الثوري في مصر والسودان )1919-1924.) ، أحمد سعيد زيدان: بريطانيا وتأثير الحركة القومية المصرية على السودان )1919 -1924 ، و بدوي رياض عبدالسميع: صدى الثورة المصرية عام 1919 في السودان 1919-1924 ، و منى حسين عبيد: ثورة 1919 في مصر وانعكاسها على الحركة الوطنية في السودان .



وتبدأ الجلسة الرابعة فى تمام السابعة والنصف بقاعة المجلس يرأسها جابر عصفور، وتتحدث فيها دينا حشمت: صورة ثورة 1919 في مسرحية المسامير لسعد الدين وهبة ، شريف الجيار: جدلية الحب والثورة عند توفيق الحكيم وتشارلز ديكنز )دراسة مقارنة بين روايتي عودة الروح وقصة مدينتين، وشعبان يوسف: قنطرة الذي كفر ، ومحمد عفيفي: نور الدين بومبة: ثورة 1919 في األدب اليوناني الحديث.



وبالتوازى تقام جلسة بقاعة المؤتمرات يرأسها أحمد يوسف محمد بعنوان الغناء وقود الثورة، وتتحدث فيها إيمان مهران عن نصوص األغاني الثورية في ثورة 1919( قراءة في أعمال يونس القاضي وبيرم التونسي وبديع خيري ، وكمال مغيث: ثورة 1919 وسيد درويش وتأسيس الغناء المصري الحديث.