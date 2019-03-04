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منوعات

يا أمهات العالم افرحن.. القضاء على أكبر خطر يهدد الأطفال.. مومو ماتت

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:25 م
دمية مومو المرعبة
دمية مومو المرعبة
على صالح
أعرب الفنان التشكيلي الياباني، كيسوكيه أيسو؛ مخترع دمية «مومو» المخيفة، المعروفة أيضا بتحدي لعبة مومو، عن أسفه لما تسببت فيه الدمية من نشر الذعر والرعب بين أطفال العالم، بعد انتشار لقطات مرعبة لها تسببت في ظاهرة إقدام الأطفال من مختلف دول العالم على الانتحار، مؤكدا أنه يشعر بالمسؤولية عن الأطفال المرعوبين بسببها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» اليوم الاثنين، أكد مخترع لعبة مومو نهايتها وأنه تم القضاء عليها نهائيا بعدما أثير من تهديدها لحياة الأطفال حول العالم وزيادة معدلات الانتحار فيما بينهم بسببها

وكان رواد شبكة المعلومات الدولية ولاسيما على منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا عبر صفحات «فيسبوك» ومقاطع الفيديو المنتشرة على «يوتيوب» صورا تظهر الدمية مومو بعيون جاحظة، وووجه مشوه على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، وتجبرهم على الإقدام على أفعال من شأنها إنهاء حياتهم بالانتحار خوفا من تهديداتها لهم بالقتل.

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