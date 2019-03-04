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منوعات

صديقة القروش.. غواصة تضع يدها في فم الأسماك المفترسة لإنقاذها.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:34 م
صدى البلد
حسن محرم
في مشهد غريب، وضعت إحدى الغواصات وهي تغامر يديها داخل فم سمكة قرش مفترسة في محاولة لإنقاذها.

ونشر موقع "ويلد أوور" الأمريكي، مقطع فيديو يظهر الغواصة وهي تقدم على وضع يدها داخل سمكة قرش مفترسة، بعد أن لاحظت خيط صنارة يخرج من فم السمكة.

وعلقت الغواصة بالقول إنها فتحت فم سمكة القرش لسحب صنارة الصيد العالقة في فمها، بينما يحيط بها أسماك قرش أخرى.



وبين الموقع أنه منذ ذلك اليوم، أصبحت الغواصة مهتمة بمساعدة أسماك البحار، لاسيما القروش للتخلص من الصنارات العالقة في فمها.

وأوضح الموقع أن عمليات الإنقاذ العديدة التي قامت بها جعلت منها "صديقة القروش"، والذين يلعبون معها في البحر.

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