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تعليم

توفيق عكاشة محاضرا بكلية إعلام جامعة 6 أكتوبر

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:06 م
صدى البلد
كريم عاطف
أكد مصدر مسؤول بجامعة 6 أكتوبر، أن ما تم تداوله حول توقيع عقد بين الجامعة والإعلامي الشهير توفيق عكاشة، للتدريس بكلية الإعلام وفنون الاتصال بالجامعة، صحيح وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا قريبًا.

وصرح المصدر لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأن عقد عكاشة الذي عين من خلاله بشكل رسمي بالجامعة، ينص على العمل بدءا من العام الدراسي المقبل، بحيث يكون محاضرًا للطلاب مع بدء الفصل الدراسي الأول.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعيين الإعلامي توفيق عكاشة، كمحاضر بجامعة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، على أن يبدأ العمل بالجامعة مع بدء العام الدراسي المقبل.

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