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أخبار العالم

مليشيا الحوثي تقصف منازل مواطنين في الحوك بالحديدة

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:40 م
صدى البلد
أ ش أ
قصفت ميليشيات الحوثي باليمن، اليوم/الاثنين/، منازل المواطنين، في مديرية الحوك، جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت مصادر محلية للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن الميليشيا استهدفت بقصفها العشوائي قرية "المسناء" التابعة لمديرية الحوك، مما تسبب في تدمير عدد من منازل المواطنين كليًا وتضرر أخرى جزئيًا.
ووفقًا للمصادر فإن عدد ساكني القرية نزحوا إلى قرى أخرى بعد تضرر منازلهم.

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