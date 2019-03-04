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24 مارس.. الامتحان التجريبي الثاني لطلاب أولى ثانوي على التابلت بـ 3 لغات

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي سوف تنطلق يوم 24 مارس المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات سوف تطبق على جهاز التابلت للمرة الأولى.

وتابعت "خيري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إجراء الامتحانات التجريبية على جهاز التابلت ستكون تجربة فريدة من نوعها وذلك استعدادا لتطبيق هذه المنظومة على امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، موضحة أنه تم وضع الامتحانات بالطريقة الجديدة، لافتة إلى أن الامتحان التجريبي الثاني على التابلت سوف يكون بـ3 لغات.

وأشارت إلى أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي لن يعتمد على الحفظ.

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