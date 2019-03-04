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محافظات

الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:34 م
مؤتمر ومعرض المجلس
مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات
شمس يونس
انطلقت في مدينة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، اليوم، فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات ACI إفريقيا 2019 في دورته الـ61، تحت رعاية وزارة الطيران المدني ، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

وتضافرت جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع محافظة الأقصر وجميع الوزارات المعنية بالحدث منها وزارات الخارجية والداخلية والآثار والصحة والثقافة والسياحة من أجل خروجه بالشكل المشرف لمصر ورئاستها للإتحاد الإفريقي هذا العام

ودعا الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، شركات وهيئات الوزارة لاستقبال هذا الحدث الهام بالتنسيق مع كافة الجهات الخارجية والشركات والهيئات التابعة للوزارة وتسهيل الخدمات اللوجستية اللازمة بمطاري القاهرة والأقصر واللذين يشهدا استمرار وصول الوفود المشاركة في المؤتمر استعدادا للافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم الأربعاء القادم بحضور 400 شخصية دولية وافريقية.
الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور
الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور
الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور
الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور
الأقصر تحتضن مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات.. صور

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