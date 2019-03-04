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محافظات

بالأسماء.. تكليف 8 مديرين جدد للإدارات الصحية بكفر الشيخ

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:28 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 3284 لسنة 2019م، يتضمن تكليف 8 مديرين جدد للإدارات الصحية بصفة مؤقتة لحين صدور قرار المعايير من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا للقانون.

وينفرد موقع "صدى البلد" الإخباري، بنشر أسماء مديري الإدارات الجدد، وهم، الدكتور ياسر صلاح جمعة، مديرًا لإدارة الرياض الصحية، والدكتورة نهى عبد الرحمن الجزار، مديرًا لإدارة بيلا الصحية، والدكتور إيهاب ألبيرت إسكندر، مديرًا لإدارة سيدي غازي، والدكتور خالد محمود مفتاح، مديرًا لإدارة فوة الصحية.

كما تضمن القرار تكليف، الدكتور أحمد محمد الجندي، مديرًا لإدارة مطوبس الصحية، والدكتور محمد فوزي أغا، مديرًا لإدارة دسوق الصحية، والدكتور حمادة عبد الرحمن طه، مديرًا لإدارة الحامول الصحية، والدكتور فتوح أحمد محمد منصور، مديرًا لإدارة سيدي سالم الصحية.

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