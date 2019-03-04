بالأسماء.. تكليف 8 مديرين جدد للإدارات الصحية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 3284 لسنة 2019م، يتضمن تكليف 8 مديرين جدد للإدارات الصحية بصفة مؤقتة لحين صدور قرار المعايير من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا للقانون.





وينفرد موقع "صدى البلد" الإخباري، بنشر أسماء مديري الإدارات الجدد، وهم، الدكتور ياسر صلاح جمعة، مديرًا لإدارة الرياض الصحية، والدكتورة نهى عبد الرحمن الجزار، مديرًا لإدارة بيلا الصحية، والدكتور إيهاب ألبيرت إسكندر، مديرًا لإدارة سيدي غازي، والدكتور خالد محمود مفتاح، مديرًا لإدارة فوة الصحية.



