ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزيرة العدل الإسرائيلية: نتنياهو الرئيس القادم للحكومة

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:26 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم، إن من يريد أن يدعم خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإقامة دولة فلسطينية، فليشجع دخول جانتس حكومة نتنياهو.

وأضافت بحسب موقع "مفزاك لايف" أن نتنياهو هو رئيس الحكومة القادمة، على ما يبدو لي، وجانتس ليس لديه ائتلاف يضمن له 61 مقعدا. وهو ما يمثل 51% من إجمالي عدد المقاعد في الكنيست.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت شاكيد إن تجربة قطاع غزة فاشلة، ولا يوجد نية لتكرارها، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية ليس من مصلحتها احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتحمل المسئولية عن الحياة اليومية للمواطنين في القطاع.

وأشارت شاكيد إلى أنه رغم الرفض التام لوجود دولة فلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أية نية لتكرار التجربة الفاشلة التي انتهت بفك الارتباط والانسحاب من غزة.  

وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية لابد لها من استخدام القوات الجوية في أي مواجهة مع حماس، ويجب ألا تدخل القوات البرية، لأنها لن تتمكن من السيطرة على قطاع تتحكم فيه حركة "حماس"، وأكدت أن السبيل الوحيد هو استخدام كافة الطرق الممكنة لإضعاف الحركة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: بي بي سي وقنوات الإخوان لا تتحدث بكلمة حق عن مصر.. فيديو

حمدي فتحي يدخل في نوبة بكاء عقب الإصابة أمام بتروجيت

الكونفدرالية تؤجل مباراة الزمالك ضد المقاولون 24 ساعة

الزراعة تكشف حجم خطورة النوع الجديد من أنفلونزا الطيور على مصر.. فيديو

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ضاريا على كهربا

دراسة علمية : لا تتناولوا هذا الدواء

قطر تواصل استعداداتها لاستقبال آلاف الإسرائيليين

6 لاعبين من الأهلى مهددون بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك 30 مارس

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

حسن حسني: رامز جلال نام قدام بيتي 3 ليالي لهذا السبب ..فيديو

داعية إسلامي يحذر من فعلين شائعين بين الفتيات يوم زفافها.. فيديو

الزراعة توجه رسالة لأصحاب محلات الدواجن ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

أحمد موسى: لن يسمح أي مواطن بعودة تخريب الجماعة الإرهابية.. فيديو
شاهد.. محور روض الفرج مرشح لدخول موسوعة جينيس كأعرض كوبري معلق في العالم
أحمد موسى: أبطال الجيش والشرطة يتصدون لعناصر الجماعة الإرهابية.. فيديو
أحمد موسى: مفيش رئيس في العالم يتعرض لحملة إرهابية ممنهجة مثل السيسي ..فيديو
أحمد موسى: السيسي وضح للمصريين حجم التحديات قبل ترشحه للرئاسة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟