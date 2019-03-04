وزيرة العدل الإسرائيلية: نتنياهو الرئيس القادم للحكومة





وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية لابد لها من استخدام القوات الجوية في أي مواجهة مع حماس، ويجب ألا تدخل القوات البرية، لأنها لن تتمكن من السيطرة على قطاع تتحكم فيه حركة "حماس"، وأكدت أن السبيل الوحيد هو استخدام كافة الطرق الممكنة لإضعاف الحركة.

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، اليوم، إن من يريد أن يدعم خطة السلام الخاصة بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإقامة دولة فلسطينية، فليشجع دخول جانتس حكومة نتنياهو.وأضافت بحسب موقع "مفزاك لايف" أن نتنياهو هو رئيس الحكومة القادمة، على ما يبدو لي، وجانتس ليس لديه ائتلاف يضمن له 61 مقعدا. وهو ما يمثل 51% من إجمالي عدد المقاعد في الكنيست.وفيما يتعلق بقطاع غزة، قالت شاكيد إن تجربة قطاع غزة فاشلة، ولا يوجد نية لتكرارها، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية ليس من مصلحتها احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتحمل المسئولية عن الحياة اليومية للمواطنين في القطاع.وأشارت شاكيد إلى أنه رغم الرفض التام لوجود دولة فلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية ليس لديها أية نية لتكرار التجربة الفاشلة التي انتهت بفك الارتباط والانسحاب من غزة.