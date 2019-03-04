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توك شو

لطفي لبيب يفجر مفاجآت عن فيلم السفارة في العمارة.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
محمد القاضي
كشف الفنان لطفي لبيب، عن رفضه التكريم من السفارة الإسرائيلية.

وقال "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «الفنان عادل إمام اتصل بيا علشان فيلم السفارة في العمارة وساعدني في الدور جدا»، مضيفا: «ترددت في قبول الدور علشان كنت خايف إن الناس تكرهني، وهنيدي حذرني من الدور دا وقالي ممكن الناس تكرهك».

وأضاف: «دعيت للتكريم من السفارة الإسرائيلية واعتذرت علشان مكنش ينفع بسبب الاجراءات التعسفية وحبس الفلسطينيين، ومينفعش أحاربهم وبعدين اروحلهم».

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