لطفي لبيب يفجر مفاجآت عن فيلم السفارة في العمارة.. فيديو

كشف الفنان لطفي لبيب، عن رفضه التكريم من السفارة الإسرائيلية.
وقال "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «الفنان عادل إمام اتصل بيا علشان فيلم السفارة في العمارة وساعدني في الدور جدا»، مضيفا: «ترددت في قبول الدور علشان كنت خايف إن الناس تكرهني، وهنيدي حذرني من الدور دا وقالي ممكن الناس تكرهك».
وأضاف: «دعيت للتكريم من السفارة الإسرائيلية واعتذرت علشان مكنش ينفع بسبب الاجراءات التعسفية وحبس الفلسطينيين، ومينفعش أحاربهم وبعدين اروحلهم».
وقال "لبيب"، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "تامر أمين"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «الفنان عادل إمام اتصل بيا علشان فيلم السفارة في العمارة وساعدني في الدور جدا»، مضيفا: «ترددت في قبول الدور علشان كنت خايف إن الناس تكرهني، وهنيدي حذرني من الدور دا وقالي ممكن الناس تكرهك».
وأضاف: «دعيت للتكريم من السفارة الإسرائيلية واعتذرت علشان مكنش ينفع بسبب الاجراءات التعسفية وحبس الفلسطينيين، ومينفعش أحاربهم وبعدين اروحلهم».