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أخبار البلد

الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:31 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف" حول تجنب مخاطر الحريق.

وأوضح الـ"إنفوجراف" أنه في حالة اشتعال النيران بملابسك توقّف حالًا، وارمِ بجسدك نحو الأرض ثم تقوم بالدوران على الأرض.

وأشار إلى أن أهم أدوات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة هي مطفأة الماء المضغوط وهي أسطوانات معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل وتستخدم لإطفاء حرائق الأخشاب والأوراق والنسيج والبلاستيك.

وأشار إلى أن ثاني أهم أدوات إطفاء هي مطفأة ثاني أكسيد الكربون وتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ وحرائق الكهرباء، و مطفأة الرغوة وتستخدم لإطفاء حرائق الزيوت والشحوم والأصباغ. 
الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي
الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي

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