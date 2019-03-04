الوزراء ينشر إنفوجراف لأهم إدارات إطفاء الحريق اليدوي

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، "إنفوجراف" حول تجنب مخاطر الحريق.





وأوضح الـ"إنفوجراف" أنه في حالة اشتعال النيران بملابسك توقّف حالًا، وارمِ بجسدك نحو الأرض ثم تقوم بالدوران على الأرض.





وأشار إلى أن أهم أدوات إطفاء الحريق اليدوية المتنقلة هي مطفأة الماء المضغوط وهي أسطوانات معبأة بالماء تحت ضغط غاز خامل وتستخدم لإطفاء حرائق الأخشاب والأوراق والنسيج والبلاستيك.



