ضربات أمنية ناجحة.. ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم طن بانجو.. فيديو

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى وبحوزتهم أكثر من طن من مخدر البانجو حال تهريبها من شرق قناة السويس إلى غربها.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر تشكيل عصابي اعتزموا تهريب شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر مخبأة بمخزن سرى أسفل حمولة أسمنت على متن شاحنات نقل من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى الغرب بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.وهم كلٍ من زعيم التشكيل المدعو/ نادر . أ . ع – مواليد 1981 – مالك معرض سيارات ولوادر – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية (سبق اتهامه فى قضية قتل )، والمدعو/ أحمد . ع . ج – مواليد 1988 – سائق السيارة النقل – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية ( سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص )، والمدعو/ محمد . ك . م – مواليد 1982 – مساعد السائق – ومقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة (سبق اتهامه فى قضية مشاجرة ).عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم جميعًا حال تواجدهم بالسيارتين أرقام (156896 نقل الشرقية ، ط ص ل 1249 ملاكى خاصة بالأول ) على مقربة من الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.أسفر تفتيش السيارة النقل عن ضبط ( 147 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 522 خمسمائة واثنين وعشرين كيلو جراما ، ومبلغ مالى قدره 6500 جنيه ، وعدد 4 هواتف محمولة ).بمواجهة المتهمين المذكورين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار مشاركة فيما بينهم وملكيتهم للمبلغ النقدي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والتهريب والترويج .واستكمالًا لجهود الرصد والتتبع تم ضبط باقى عناصر التشكيل وهما كلٍ من المدعو/ محمد.م.م، مواليد 1990– سائق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية ( سبق اتهامه فى قضية استيلاء )، والمدعو/ تامر.ع.م ، مواليد 1977 ، مساعد السائق ، ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية .وذلك حال استقلالهما سيارة نقل رقم( د أ ج 8952 ) أمام معدية نمرة 6 بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وقد أسفر تفتيش السيارة النقل عن ضبط ( 170 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 510 خمسمائة وعشرة كيلو جرامات ، مبلغ مالى قدره 800 جنيه ، عدد 2 هاتف محمول ) .وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بإحرازهما لها لحساب زعيم التشكيل الأول.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .