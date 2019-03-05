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أخبار العالم

مشروع قرار في الكونجرس ضد إلهان عمر بشأن تصريحاتها عن إسرائيل

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 05:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مجلس النواب الأمريكي يعتزم إجراء تصويت، على مشروع قرار قدم إليه؛ لإدانة التصريحات السابقة التي أدلت بها النائبة المسلمة بالمجلس، الديمقراطية، إلهان عمر، حول دور اللوبي الإسرائيلي في السياسة الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن مصادر، قولها، إن مشروع القرار تم إعداده من قبل نواب ديمقراطيون بمجلس النواب، تتقدمهم رئيسته، نانسي بيلوسي، وستيني هوير، ورئيسي لجنتي العلاقات الخارجية، إليوت إنجل، والعدل جيرولد نادلر، وتيد ديوتش.

وانتقدت عمر في تصريحات سابقة، الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط ”لوبيات“ وراء هذا الدعم، سيما لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك"، وهي التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة ”معادية للسامية“.

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