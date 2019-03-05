تامر عاشور يطرح كليب أغنية أيام.. فيديو

طرح النجم تامر عاشور، أغنية "أيام" والتى تحمل اسم الألبوم عبر قناته الخاصة بموقع "اليوتيوب" وهى من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.



وكان عاشور قد طرح برومو فيديو كليب لثلاث أغنيات من ألبومه الجديد وهم: "أيام - ده حكاية - من غير ما احكيلك"، خلال الأيام الماضية.



ويضم ألبوم تامر عاشور"أيام"، 12 أغنية هم:



- " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.



- "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.



- "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.



- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.



- "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.



- "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.



- "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع النابلسي.



- "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.



- "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.



- "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.



- " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.



- "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.