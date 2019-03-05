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اقتصاد

وزير الإسكان: نستهدف الانتهاء من 40 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية يونيو 2020

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:59 ص
عاصم الجزار، وزير
عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وعدد من مشروعات المرافق والخدمات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنهاية شهر يونيو 2020.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تضم المشروعات التى من المقرر الانتهاء من تنفيذها منتصف العام المقبل 2020، ما يلى، 23412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث "كابيتال ريزيدانس"، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، وتبلغ مساحته ألف فدان تقريبًا، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، وكذا الانتهاء من تنفيذ نحو 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وتبلغ مساحته حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين.

وأضاف وزير الإسكان: من المقرر أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نزيد عن ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، فالقطاع الأول"CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى"CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث"CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه من المستهدف كذلك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمحطة المعالجة بطاقة 50 ألف م3/يوم، وتنفيذ 5 مدارس دولية، ومبني مجمع المطاعم، والمسجد، وكذا الانتهاء من مرافق الحي الحكومي، والمنطقة الاستثمارية، والحيين السكنيين الثالث الخامس.

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