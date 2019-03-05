موانئ بورسعيد: حركة الملاحة لم تتأثر بحالة الطقس

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن حركة السفن لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث بلغ إجمالي حركة السفن اليوم ٢٣ سفينة.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل ٦ سفن حاويات وغادرته ٣ سفن ومتواجد على الأرصفة ٤ سفن ومن المنتظر دخول ٣ سفن، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين أخريين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع "سودس" التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها ٩٣ مترا والغاطس ٥ أمتار لشحن ٣٢٥٠ طن صودا كاوية من الميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



وأضافت أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.