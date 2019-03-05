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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وأياكس في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الميرنجي والفريق الهولندي، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القناة الناقلة:
beIN SPORTS HD 1

وكان الملكي وضع قدمًا في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على أياكس في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بالمباراة التي جمعت بينهما على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بأمستردام.

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