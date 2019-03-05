ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
إبراهيم جاد الله
أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، حاجة عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، لشغل وظائف في مختلف التخصصات، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأوضحت المديرية في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنه يشترط حسن المظهر والسن المناسب، الذي يتراوح ما بين 20 - 40 سنة، مع اشتراط توافر الخبرة في بعض التخصصات المطلوبة.

وأشارت المديرية إلى أن الوظائف الشاغرة هي "موظفو استقبال، طباخين، شيف عمومي، وعمال، وفنيين، ومشرفين، ومضيفون مطاعم، ومدير إدارات، ومدير حجز"، على أن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة شئون العاملين بالفنادق بالوزارة.
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)
القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

مجدي كامل يطلب الدعاء لنجله الأكبر: دعواتكم لأحمد ربنا يشفيه

علي جمعة يحذر من فعل محدد عند اقتراب قيام الساعة

ترتيب الدوري الممتاز.. الزمالك في الصدارة.. والأهلي يزحف نحو المقدمة

وفاة 6 مواطنين وإصابة 32 آخرين في حادث مرورى بالبحيرة

علاء عبد العال : لاعب بيراميدز أفضل مهاجم فى الدوري الممتاز .. فيديو

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019

مقتل عنصر إجرامى فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة فى السحر والجمال

خدعوك فقالوا.. محمد صلاح كبش فداء لتراجع ليفربول

تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

لأول مرة منذ 10 سنوات.. مصر للطيران تحقق أرباحا ضخمة ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نائب وزير النقل يبحث مع البنك الأوروبي تطوير المترو وشراء قطارات جديدة

هتاكل إيه النهاردة .. ستيك سلمون مشوي وسلطة أرز.. والحلو: قشطية بالفواكه

كواليس زيارة كهنة الشاولين الصينيين للأهرامات.. تفاصيل بالصور

ارتفاع ضحايا حادث البحيرة لـ 6 قتلى و34 مصابا

شاهد.. إقلاع 33 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 725 سائحا

فيديو

متحدث الكهرباء: لدينا فائض 25% ..فيديو
قشور الفواكه والخضار تقي من الأمراض.. فيديو
الكهرباء: الخط الساخن تلقى 5.1 مليون شكوى وبلاغ ..فيديو
خبير اقتصادى: مشروعات التعدين الجديدة توفر فرص عمل للشباب.. فيديو
شاهد.. عناصر داعش يفجرون أنفسهم قرب متاريس سوريا الديمقراطية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟

هل تؤيد وقف تداول أي عملات ورقية مدون عليها نصوص؟