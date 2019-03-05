القوى العاملة تعلن عن وظائف شاغرة (الشروط ومكان التقديم)

أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، حاجة عدد من الفنادق السياحية بالغردقة، لشغل وظائف في مختلف التخصصات، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.



وأوضحت المديرية في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنه يشترط حسن المظهر والسن المناسب، الذي يتراوح ما بين 20 - 40 سنة، مع اشتراط توافر الخبرة في بعض التخصصات المطلوبة.



وأشارت المديرية إلى أن الوظائف الشاغرة هي "موظفو استقبال، طباخين، شيف عمومي، وعمال، وفنيين، ومشرفين، ومضيفون مطاعم، ومدير إدارات، ومدير حجز"، على أن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة شئون العاملين بالفنادق بالوزارة.