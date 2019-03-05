جامعة الفيوم تشارك فى المعرض العالمي للتعليم العالي بسلطنة عمان.. أبريل المقبل

عقدت جامعة الفيوم، الاجتماع التنسيقي الأول لتمثيلها فى المعرض العالمى للتعليم العالى بسلطنة عمان برئاسة الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والمقرر تنظيمه خلال الأسبوع الثانى من أبريل بالعاصمة مسقط.



شارك فى الاجتماع الدكتور مصطفى محمود أبو حمد مدير مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم ومديرى مراكز التسويق بكليات العلوم، دار العلوم، التربية، التربية النوعية، معهد حوض النيل، التربية الرياضية، الخدمة الاجتماعية، والتمريض.



وأكد الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة تسعى إلى تعزيز مواردها الاقتصادية وتوسيع نطاق الخدمات التى تقدمها الجامعة للمجتمع الداخلى أو المجتمع الخارجى سواء فى مصر أو خارجها وخاصة فى الدول الأفريقية تماشيا مع خطة الدولة لتوطيد العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى.



وأشار الدكتور مصطفى محمود إلى أن الاجتماع استعرض ما سيتم تسويقه بالمعرض العالمى للتعليم العالى بسلطنة عمان والذى سيحضره 200 جامعة من 30 دولة عربية وأفريقية، مؤكدا أن هناك خطة طموحة لتعزيز وتعظيم استغلال الموارد الاقتصادية لجامعة الفيوم بالإضافة إلى أن المعرض العالمى للتعليم العالى يعتبر فرصة تسويقية ممتازة لجامعة الفيوم.