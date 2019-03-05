التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن التقدم بتظلم حذف المواطنين من بطاقات التموين متاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأضاف «مدكور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أهم شرط لقبول تظلم المواطنين المحذوفين من بطاقات التموين إضافة هاتفه المحمول للمتابعة معهم بالإضافة إلى رقم البطاقة.



وأوضح مستشار وزير التموين، أن 15 يوما هي مدة فحص تظلمات المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية، وجميع الذين تم حذفهم فئات عالية، مشيرا إلى أن البت في طلبات تظلم الحذف ببطاقات التموين في 1 أبريل.



وأشار إلى أن غير مستحقي الدعم من 1 فبراير حتى الآن هم من يمتلكون سيارات فارهة، أو من لديه أبناء في مدارس أجنبية بمصاريف تتعدى الـ 30 ألف جنيه أو من تتعدى فاتورة هاتفه المحمول 1000 جنيه، أو من تتعدى استهلاكه للكهرباء 650 كيلو وات سيتم حذفه من الدعم التمويني لا يستحقون الدعم وتقدموا بتظلمات.



ولفت إلى أن 15 مارس آخر موعد لتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين، منوها إلى أن المرحلة الثانية لحذف غير مستحقي الدعم حتى نهاية مارس، مضيفا أن مئات الآلاف كانوا يحصلون على دعم تمويني خارج الفئات الأولى بالرعاية، نسبة الدقة بالاستبعاد كانت 97% وقبول 3% فقط.