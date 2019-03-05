شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له برفقة زوجته الفنانة هنا شيحة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونفى فلوكس بهذه الصورة وجود خلافات بينه وبين زوجته الفنانة هنا شيحة، بعد انتشار شائعات مؤخرًا عن انفصالهما وإلغاء متابعتها على موقع "إنستجرام".



وتزوج أحمد فلوكس وهنا شحية، منذ أشهر قليلة، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه الأول ليكون عش الزوجية لهما بأحد المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد.