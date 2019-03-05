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أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط تهريب سجائر أجنبية الصنع مع راكب مصري

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:04 م
صدى البلد
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة سعيد كامل مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط سكاى اب رقم SQP7031 القادمة من مطار ليفوف بأوكرانيا، تم الاشتباه فى راكب مصرى بتفتيش حقائبه تبين وجود 183 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع و 8 أجهزة خاصة بالسجائر مخفاة داخل طيات الملابس بحقائبها.

قرر الدكتور محمد حسن عنان مدير عام الجمرك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

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