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الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:28 م
أردوغان
أردوغان
هاني حسين
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشن هجمة ممنهجة على مصر، مضيفا: "هناك مظاهرة في تركيا أمام السفارة المصرية في أنقرة للهجوم على الدولة المصرية، والمشاركين في المظاهرة ترعاهم مؤسسة أسرة أردوغان بشكل مباشرة ومؤسسة لها علاقة بتنظيم القاعدة بشكل واضح وبعض المنظمات المتأسلمة المتطرفة التي رعاها النظام التركي بشكل مباشر".

وأضاف "الباز" في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن تلك المظاهرة دليل على تعمد أردوغان التحرش بشكل سياسي تجاه مصر، لافتا إلى أن انتماءات المشاركين في تلك المظاهرة موالية إلى النظام التركي وأسرة أردوغان.

وتابع: "الهدف من المظاهرة في تركيا الرد على الرد العنيف من الخارجية المصرية تجاه أردوغان بعد إعدام قتلة النائب العام المستشار هشام بركات حسبما نقلت الكثير من وسائل الإعلام العالمية".

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