مانشستر يونايتد يبحث عن ريمونتادا أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.



وتبدو فرصة مانشستر يونايتد في الصعود للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا صعبة، بعدما تلقى هزيمة بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "أولد ترافورد" مسرح الأحلام.



وتعد مواجهة اليوم، مهمة صعبة لمان يونايتد الذي يتطلع لتحقيق "ريمونتادا" شبه مستحيلة، في ظل العديد من الغيابات التي يعاني منها الفريق، وخوض اللقاء خارج أرضه.



بينما يسعى باريس سان جيرمان في مواجهة اليوم، للحفاظ على نتيجة الذهاب، لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، متسلحًا بأرضه وجماهيره.



وقال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمان يونايتد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، يجب التسجيل أولا ليكون عاملًا حاسمًا للشياطين الحُمر لتحقيق "ريمونتادا "وهو سيناريو لم يستبعده توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان.



وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد سيفتقد لخدمات 10 لاعبين في مواجهة باريس سان جيرمان، حيث سيغيب بول بوجبا نجم وسط الفريق للإيقاف بعدما تعرض للطرد لقاء الذهاب، كما سيغيب كل من: ماتيتش، لينجارد، جونز، سانشيز، هيريرا، فالنسيا، مارسيال، بالإضافة إلى دارميان.



فيما تضع جماهير الفريق الفرنسي آمالها على كيليان مبابي لقيادة هجوم سان جيرمان في ظل غياب نيمار الذي تعرض لالتواء في الكاحل وآلام في مشط القدم، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ومن المقرر أن يغيب عن الفريق الباريسي حتى أول شهر أبريل المقبل.



كما تحوم الشكوك حول مشاركة إدينسون كافاني الذي تعرض لتمزق في عضلات الفخذ اليمنى، وغاب عن لقاء الذهاب.



ويلتقي اليوم أيضًا، بورتو البرتغالي مع نظيره روما الإيطالي، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات البطولة ذاتها.