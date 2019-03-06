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ديني

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.. أحدث إصدارات الأوقاف

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:32 ص
صورة ضوئية من غلاف
صورة ضوئية من غلاف الكتاب
عبد الرحمن محمد
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، النسخة النهائية لكتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" من إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإشراف وتقديم الوزير.

ويؤكد الكتاب أن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب، حيث يقول الحق سبحانه : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ".

ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمى بين البشر، واعتماد لغة الحوار بديلا للصدام والاحتراب. ويدعو إلى تحكيم لغة العقل وسعى جميع الأطراف إلى نبذ العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.

ويؤصل لإعلاء القيم المشتركة، وتجنب جميع مظاهر الأنانية والاستعلاء فى التعامل مع الآخر، والتركيز على الإفادة من النافع والمفيد، واحترام خصوصيات المختلف ثقافيًّا.

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