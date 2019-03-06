ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
بالصور زراعة الاسماعيلية
بالصور "زراعة الاسماعيلية " تنظم دورة تدريبية
انجي هيبة
نظمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، دورة تدريبية في مجال التخلص الآمن من المبيدات الكيماوية والعضوية الراكدة، تحت رعاية الدكتور خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية وبإشراف المعمل المركزي للمبيدات والادارة المركزية لمكافحة الآفات برئاسة الدكتور ممدوح السباعي وحضور المهندس محمد جريش مدير عام مكافحة الآفات لمنطقة القناة وسيناء والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.

شمل البرنامج العديد من المحاضرات منها إدارة المخازن، التخلص الآمن من المبيدات المهجورة الراكدة، التخلص من الملوثات العضوية الثابتة PCBs & POPs، التكنولوجيا المتقدمة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والمركبات الكلورينية.

وتم عرض الاتفاقيات الدولية في الانتقال الآمن للمبيدات الراكدة والمهجورة والمنتهية الصلاحية عبر الدول وجهود البنك الدولي والمنظمات الدولية مع جمهورية مصر العربية في التخلص الآمن عن طريق محارق خاصة بمواصفات ومعايير دولية واشتراطات الأمن والسلامة لما لها تأثير خطير على البيئة وصحة الإنسان وذلك لاعلان مصر خالية من المبيدات الراكدة والمهجورة بنهاية هذا العام.
زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات
زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات
زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات
زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات

ترشيحاتنا

ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

إنجي وجدان تكشف سبب ارتدائها باروكة في طلعت روحي

الدمرداش يطالب وزير الزراعة بحل أزمة وقف تصدير البصل للسعودية

نفوق الفيل الأكثر حزناً في العالم بعد 43 عاماً من العذاب

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

السعودية ترفع التأشيرة عن أمريكا والصين واليابان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

انفجار طائرة عسكرية أمريكية بـ 200 مليون دولار بسبب طائر.. فيديو

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

نوال الزغبي تكشف عن سر شبابها: هفضل طول عمري صغيرة.. فيديو

الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

صحف ألمانيا تنشغل بقرار لوف المفاجئ وإقصاء دورتموند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟