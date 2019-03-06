زراعة الإسماعيلية تنظم دورة تدريبية عن التخلص الآمن من المبيدات

نظمت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، دورة تدريبية في مجال التخلص الآمن من المبيدات الكيماوية والعضوية الراكدة، تحت رعاية الدكتور خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية وبإشراف المعمل المركزي للمبيدات والادارة المركزية لمكافحة الآفات برئاسة الدكتور ممدوح السباعي وحضور المهندس محمد جريش مدير عام مكافحة الآفات لمنطقة القناة وسيناء والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة.



شمل البرنامج العديد من المحاضرات منها إدارة المخازن، التخلص الآمن من المبيدات المهجورة الراكدة، التخلص من الملوثات العضوية الثابتة PCBs & POPs، التكنولوجيا المتقدمة للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة والمركبات الكلورينية.



وتم عرض الاتفاقيات الدولية في الانتقال الآمن للمبيدات الراكدة والمهجورة والمنتهية الصلاحية عبر الدول وجهود البنك الدولي والمنظمات الدولية مع جمهورية مصر العربية في التخلص الآمن عن طريق محارق خاصة بمواصفات ومعايير دولية واشتراطات الأمن والسلامة لما لها تأثير خطير على البيئة وصحة الإنسان وذلك لاعلان مصر خالية من المبيدات الراكدة والمهجورة بنهاية هذا العام.

