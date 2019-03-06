قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية باروط في بني سويف.. الجمعة

تنظم جمعية الأورمان، الجمعة، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية باروط مركز بني سويف بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة "حياة كريمة".



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير الجمعية، في بيان، الأربعاء، أن القافلة تأتي استكمالًا لنشاط الجمعية الطبى في مجال تقديم خدمات طبية لمرضى العيون الغير قادرين، وتستهدف توقيع الكشف الطبي على (500) مريض من أهالى قرية باروط والقرى المجاورة، وأن القافلة سوف تقوم بصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا.



وأوضح شعبان أن مبادرة " حياة كريمة " والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمواطن المصري في المناطق الأكثر احتياجًا وتشارك في تنفيذها جمعية الأورمان؛ تأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالي المحافظات.