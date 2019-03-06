ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

قافلة طبية للكشف على أمراض العيون بقرية باروط في بني سويف.. الجمعة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تنظم جمعية الأورمان، الجمعة، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية باروط مركز بني سويف بمحافظة بنى سويف ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير الجمعية، في بيان، الأربعاء، أن القافلة تأتي استكمالًا لنشاط الجمعية الطبى في مجال تقديم خدمات طبية لمرضى العيون الغير قادرين، وتستهدف توقيع الكشف الطبي على (500) مريض من أهالى قرية باروط والقرى المجاورة، وأن القافلة سوف تقوم بصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية، ووصولًا إلى زرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن مبادرة " حياة كريمة " والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمواطن المصري في المناطق الأكثر احتياجًا وتشارك في تنفيذها جمعية الأورمان؛ تأتي استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الآلاف من أهالي المحافظات.

ترشيحاتنا

شاهد .. عمرو دياب ودينا الشربيني يتدربان في نفس الجيم .. صور

المكونات السرية لمش الأرياف بدون دود

الدمرداش يطالب وزير الزراعة بحل أزمة وقف تصدير البصل للسعودية

تعديلات في قانون الجمارك لتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 6-3-2019

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

بث مباشر .. مباراة روما وبورتو لخطف بطاقة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رئيس الإمارات ونائبه يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا أعاصير ألاباما

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات اليوم 6-3-2019.. فيديو

بثروة 49 مليار دولار.. وريثة لوريال الفرنسية تتربع على عرش أغنى امرأة بالعالم

بعثة جورماهيا الكيني تصل إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

التضامن تنفي فيديو الاعتداء على نزيلات دار رعاية مصر القديمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟