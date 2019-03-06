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حوادث

السجن 6 أعوام لـ مستريحة السويس .. جمعت 30 مليون جنيه من المواطنين

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:05 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
حسن غنيمة
قضت محكمة جنح السويس بمعاقبة "ن . م " 36 عاما بالسجن 6 أعوام لاتهامها بالنصب على 40 سيدة بالمحافظة، والاستيلاء على ما يقرب من 30 مليون جنيه، تحت مزاعم لتوظيفهم في شراء حاويات البضائع من الموانئ.

كان مواطنون حرروا محاضر في مديرية الامن بالسويس من بينها المحضر رقم 592 لسنة 2019، تتهم السيدة الهاربة بالنصب عليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، أن السيدة "ن . م" 36 عاما، "هاربة" استغلت بشكل كبير حجم سمعة أسرتها في استدراج الضحايا للنصب عليهم، واستغلت وجود علاقات لها مع مستوردي حاويات بضائع بميناء العين السخنة لتغري السيدات أن يقدمن لها كل ما يملكونه هن وأزواجهن مقابل أرباح شهرية 20% واستطاعت في بضعة أشهر فقط جمع 30 مليون جنيه بمساعدة شقيقها وشقيقتها ثم هربت وتركت الجميع من بينهم أشقائها.

وقررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس "أ. م" 22 عاما، و"إيمان. م" 24 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بمساعدة شقيقتهم "ن . م" 36 عاما "هاربة" للنصب على 40 سيدة بالمحافظة والاستيلاء على ما يقرب من 30 مليون جنيه تحت مزاعم توظيفهم في شراء حاويات البضائع من الموانئ.

وكان الضحايا حرروا محاضر في مديرية الأمن بالسويس من بينها المحضر رقم 592 لسنة 2019، وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من أشقاء السيدة المتهمة بالنصب على المواطنين، والذين شاركوا شقيقاتهم في الاستيلاء على أموال المواطنين بالمحافظة.

وكشفت التحريات الأمنية والمحاضر المحررة، أن السيدة المتهمة مقيمة بحي الأربعين بالمحافظة ومتزوجة ومقيمة في عمارة سكنية مع أشقائها وزوجها وأنها استغلت علاقاتها بعدد كبير من السيدات بالمحافظة واستطاعت إقناعهم بإحضار أموال أزواجهم لتوظيفها في شراء بضائع الحاويات من الموانئ.

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