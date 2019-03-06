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اقتصاد

صالح الشيخ: مجلس الوزراء يوافق على تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:29 م
صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي
صرح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.

وقال رئيس الجهاز، إنه تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف، كامل الأجر المقرر للوظيفة المراد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 /11/2016 ، علما بأن القانون قد حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

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