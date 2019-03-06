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فن

النجوم يساندون مها أحمد ومجدي كامل بعد تدهور الحالة الصحية لنجلهما

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:35 م
صدى البلد
نورا نبيل
تصدرت الفنانة مها أحمد تريند جوجل مؤخرًا، بعد أن كشفت عن تدهور الحالة الصحية لنجلها الأكبر أحمد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من عدم القدرة على الحركة.

وحرص عدد من النجوم على مساندة مها أحمد بهذه المحنة وتركوا لها التعليقات عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام ومنهم رانيا فريد شوقي والتي كتبت لها "حبيبتي ربنا يطمنك عليه، ويشفيه ويعافيه يارب" بينما كتبت شذى: "ربنا يشفيه يا مها يارب".

وكتبت ريم مصطفى: "ربنا يشفيه ويعافيه".

كذلك جاء للفنان مجدي كامل من خلال حسابه على إنستجرام تعليقات من أصدقائه النجوم الذين حرصوا على مواساته في محنته ومنهم مي سليم وجومانة مراد ووفاء عامر ومي فاروق.

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