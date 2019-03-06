محمود علاء ينتظم في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك

انتظم محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية.



وشهد المران مشاركه أحمد مصطفي "زيزو" بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإجهاد الذي تعرض له في لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي الاخير وتم استبداله في الشوط الثاني لشعوره بالإجهاد.



كما شارك أيضا الثنائى طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا في المران الجماعي استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى ، يوم الأحد المقبل ، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية .