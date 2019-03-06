إزالة 18 مكمورة فحم بكفر البطيخ

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ اليوم الأربعاء بعمل حملة مكبرة والتى أسفرت عن تنفيذ ٨ قرارات إزالة لعدد ١٨ مكمورة على مساحة نصف فدان.



هذا وقد بلغ إجمالي قرارات الإزالة التى تم تنفيذها حتى الآن ١٥٨ قرارا بإجمالى عدد ٩٤٠ مكمورة على مساحة ٢٣ فدان و٦٥٠ متر.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.