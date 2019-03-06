أول تعليق تركي على تحذيرات واشنطن من شراء منظومة إس 400

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده طالبت من حلفائها بشكل رسمي بالحصول على منظومة إس 400 الروسية، لعدة سنوات.



وقال جاويش أوغلو وفق ما نقلته شبكة "تي ار تي" التركية: " طلبنا بشكل رسمي الحصول عليها من حلفائنا لعدة سنوات، ولكنهم أحيانًا يرفضون حتى بيعنا أسلحة بسيطة، وبعد حصولنا على S-400 بدؤوا في الانزعاج".



وتابع: "في حال كنا حلفاء في الناتو ومن اللازم تعزيز تعاوننا، فعليكم أن تبيعوا السلاح لتركيا عندما تطلبه، وفي حال عدم رغبتكم في ذلك وحصول تركيا عليه من دولة أخرى خارج الناتو، فلا تتدخلوا".



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات إف 35 الأمريكية.