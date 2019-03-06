رئيس الوزراء اليمني يؤكد ضرورة تهيئة العوامل لاستئناف نشاط القطاع النفطي بشكل كامل



أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، ضرورة تهيئة كل العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات الاقتصادية في محافظة شبوة خاصة النفطية والغازية بشكل كامل، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن رئيس الوزراء، أكد خلال لقائه اليوم الأربعاء وزير النفط والمعادن المهندس اوس العود ومحافظ شبوة محمد بن عديو، ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة للارتقاء بأداء القطاع النفطي وتنفيذ المعالجات والإجراءات للاستئناف الكامل لعمليات التصدير والإنتاج، وفق الخطة الزمنية المحددة.



ووجه بسرعة استكمال إجراءات تحويل حصة محافظة شبوة من مبيعات نفط العقلة، مؤكدا ضرورة الاستفادة منها في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الأولويات الملحة والمتصلة باحتياجات المواطنين الأساسية من أبناء محافظة شبوة.



ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى أهمية وضع الحلول اللازمة للاستفادة من محطة الكهرباء الغازية في قطاع العُقلة النفطي، لتغطية كافة مناطق ومديريات محافظة شبوة باحتياجاتها من الكهرباء.



وقدم وزير النفط والمعادن ومحافظ شبوة، لرئيس الوزراء، شرحا عن الجهود المبذولة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والمشاريع المزمع تنفيذها في المجالات الخدمية والتنموية بالمحافظة.