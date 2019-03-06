بنات مصر لليد يفزن على الجزائر بالبطولة العربية المدرسية

فاز منتخب مصر للطالبات (ب) علي نظيره الجزائري بنتيجة 38_13؛ وذلك في إطار منافسات كرة اليد للبنات بالدورة العربية المدرسية المقامة بمصر خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس بالصالة المغطاة رقم ٢ بإستاد القاهرة.
وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥.
وكرر طالبات مصر السيطرة مرة أخرى في الشوط الثاني؛ وحقق اللاعبات نتيجة كبيرة بنهاية اللقاء الذي انتهى المباراة بنتيجة كبيرة ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.
وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.
وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥.
وكرر طالبات مصر السيطرة مرة أخرى في الشوط الثاني؛ وحقق اللاعبات نتيجة كبيرة بنهاية اللقاء الذي انتهى المباراة بنتيجة كبيرة ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.
وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.