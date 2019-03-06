بنات مصر لليد يفزن على الجزائر بالبطولة العربية المدرسية

فاز منتخب مصر للطالبات (ب) علي نظيره الجزائري بنتيجة 38_13؛ وذلك في إطار منافسات كرة اليد للبنات بالدورة العربية المدرسية المقامة بمصر خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس بالصالة المغطاة رقم ٢ بإستاد القاهرة.



وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة تامة من لاعبات منتخب مصر؛ حيث خرج بنتيجة كبيرة ١٦_٥.



وكرر طالبات مصر السيطرة مرة أخرى في الشوط الثاني؛ وحقق اللاعبات نتيجة كبيرة بنهاية اللقاء الذي انتهى المباراة بنتيجة كبيرة ٣٨-١٣، ويحصد المنتخب أول نقطتين، بينما خرج المنتخب الجزائري بدون نقاط.



وتقام الدورة العربية المدرسية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.