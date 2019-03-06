كرم جبر: أصول المؤسسات الصحفية ملك جمعيتها العمومية ولم نناقش دمج الصحف ..فيديو

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ما تم طرحه خلال الفترة الاخيرة عن دمج بعض الجرائد أو تحويلها لمواقع الكترونية لم يتم طرحه خلال الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.



وأشار إلى أن، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق شكل لجنة لفحص ملفات المؤسسات القومية.



وكشف أن اللجنة فحصت ملفات الديون و الاصول وتحديث العمالة وتطوير المحتوى بالمؤسسات الصحفية .

