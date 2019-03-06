وزير ألماني: ندعم لبنان بقوة لتطوير السياسة والاقتصاد



جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير الألماني عقب لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) حيث جرى استعراض آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشار إلى أنه هنأ الحريري على تشكيل الحكومة الجديدة. مضيفا: "وليس سرا القول إن المجتمع الدولي كان ينتظر هذا الأمر، كما ناقشنا خلال الاجتماع الأجندة الاقتصادية للحكومة والتي ندعمها وننظر من خلالها إلى فرصة لانخراط المستثمرين الألمان بشكل أكبر في لبنان، فضلا عن موضوعات إقليمية أخرى، كما جددنا خلال اللقاء على الالتزام القوي للشراكة بيننا".



من ناحية أخرى، أجرى الحريري، محادثات لاحقة مع وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية اليستر بيرت، تم خلالها بحث آخر المستجدات المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



أكد وزير الدولة في الخارجية الألمانية نيلز آنين، دعم بلاده بصورة قوية، لتطوير السياسة والاقتصاد في لبنان، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين أثبتت فاعليتها وصلابتها من خلال التحديات والظروف الصعبة.