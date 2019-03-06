بشرى للمواطنين بشأن فواتير الكهرباء الجزافية

قال النائب محمد الزينى ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أن برنامج "القراءات الموحد" لعدادت الكهرباء سيجعلنا امام نظام محاسبة منتظمة ، حتى لا يكون هناك اخطاء فى فواتير الكهرباء التى يقوم المواطنون بدفعها.



واكد الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذه البرنامج سيجعل المواطنين لا يشتكون من تأخير وصول الكشافين لقراءة العدادات ، الامر الذى يتسبب فى وجود أرقام غير حقيقية وفواتير جزافية للكهرباء.



وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن برنامج "القراءات الموحد " سيجعل المواطنين يحصلون على حقوقهم بشكل كامل مؤكدا ان هذه البرنامج سيتم تطبيقه على 3 مراحل ، بحيث تبدأ المرحلة الأولى فى الإسكندرية وجنوب والقاهرة ودمنهور، على ان يتم البدء فى تطبيق المرحلة الاولى خلال شهر مايو المقبل ، وعلى أساس ذلك سيتم تحديد مدى نجاح التجربة لتطبيقها بعد ذلك على المرحلة الثانية والثالثة.



وكان قد قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لقراءة العدادات بانتظام تحت برنامج معين في مدة أقل من دقيقة واحدة.



وتابع متحدث الكهرباء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يستهدف البرنامج الموحد لقراءة العدادات تقليل تدخل العنصر البشري، بدقة عالية، ووقت أقل من دقيقة، حيث يتم تسجيل القراءة، وتصوير المكان اللي فيه العداد، فلا مجال للخطأ».



وأضاف «حمزة» أن تطبيق برنامج القراءة الموحد يتم خلال 3 شهور، مشيرًا إلى أنه تم تركيب حتى الآن 7.1 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع، من أصل 30 مليون مشترك، كما يتم تركيب 2.2 مليون عداد سنويا، بجانب تركيب 250 ألف عداد ذكي، على أن يتم الانتهاء من تركيبها منتصف العام الحالي.

