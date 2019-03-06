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ثقافة

الاثنين ..المركز القومي للمسرح يكرم أسرة الطوق والأسورة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
طارق موسى
بحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق احتفالية كبرى في السابعة مساء الاثنين القادم 11مارس2019 بالمسرح القومي لتكريم أسرة العرض المسرحي "الطوق والأسورة"الحائز على الجائزة الأولى لمهرجان المسرح العربي جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لعام 2018.

يتضمن برنامج الحفل معرض صور للقيادات التي قدمت الدعم بكافة أشكاله للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"لحصد الجائزة لأول مرة ولقطات من العرض المسرحي مع عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض رواية الراحل يحيى الطاهر عبد الله والسيرة الذاتية للقائمين على"الطوق والأسورة" يعقبه فقرة موسيقية(هارب وفلوت) تقدمها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عازفة:
"نسم علينا الهوى،أديش كان في ناس"لفيروز، "موسيقى عزيزة"لعبد الوهاب،"أهواك"لعبدالحليم، "عم أحمد"لعمر خيرت.

يليها تكريم القيادات التي أتاحت المناخ لإنتاج العرض المسرحي المصري وحصد الجائزة وفي مقدمتهم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان القدير إسماعيل مختار ومدير عام مسرح الطليعة الفنان شادي سرور وأسرة"الطوق والأسورة"إسم الراحل يحيى الطاهر عبد الله والكاتب المسرحي الدكتور سامح مهران والمخرج المسرحي الفنان القدير ناصر عبد المنعم مع تقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين بعرض"الطوق والأسورة"،واهداء السادة الحضور كتيب يتناول العمل المسرحي وكافة القائمين عليه.

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