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أخبار العالم

الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا لاستعادة سلسلة جبال في الجوف

الخميس 07/مارس/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
أحبط الجيش اليمني محاولة الحوثيين لاستعادة جبال في الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن مواجهات اندلعت عقب محاولة ميلشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.

وبين الموقع أن قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة وتكبيد المليشيات عددا من القتلى بينهم مشرفها في الجبهة، عارف سالم، وإصابة آخرين.

وأعلن الجيش اليمني أمس الأول، الثلاثاء، السيطرة على سلسلة جبال الرابعة وجبال بركان عقب معارك مع جماعة الحوثيين التي تكبدت خسائر كبيرة العدد والعدة، حسب الجيش اليمني.

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