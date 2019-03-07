الجيش اليمني يحبط هجوما حوثيا لاستعادة سلسلة جبال في الجوف

أحبط الجيش اليمني محاولة الحوثيين لاستعادة جبال في الجوف الحدودية مع السعودية.





وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن مواجهات اندلعت عقب محاولة ميلشيا الحوثي التسلل باتجاه جبال الربعة الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.





وبين الموقع أن قوات الجيش تمكنت من إفشال المحاولة وتكبيد المليشيات عددا من القتلى بينهم مشرفها في الجبهة، عارف سالم، وإصابة آخرين.



