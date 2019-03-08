ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
في كل محافظة علي مستوي جمهورية مصر العربية لابد أن يكون هناك مركز أو قرية معينة تشتهر بصناعة أو حرفة معينة سواء اتفقت أو اختلفت عليها إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماعا من جميع أبناء الجمهورية ولكن محافظة الشرقية وتحديدا قرية العزيزية إحدى قرى مركز منيا القمح كان لها رأي آخر حيث أجبرت الجميع على الاتفاق على انها اصل صناعة الحواوشي علي مستوى الجمهورية.

فيما حرص موقع صدي البلد علي التعرف عن قرب عن سبب شهرة قرية العزيزية بتلك الاكلة المشهورة بجميع أنحاء الجمهورية وعن أسباب الاتفاق على أن حواوشي العزيزية ليس له منافس او مثيل .

في قرية العزيزية احدي قري مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية تقع بالقرب من المدينة بها عدد كبير من الجزارين ومحلات الجزارة باللإضافة إلى أفران صناعة الحواوشي البلدي فبمجرد دخولك القرية تشتم رائحة الحواوشي تتخلل بين أنفاسك تجذبك إلى التجول في جميع أرجاء القرية وتجعلك حريصا على تذوق هذه الأكلة التي تميزها عن باقي قرى ومراكز الجمهورية.

أكد "محمد خالد" أحد أهالي القرية أن قرية العزيزية تشتهر بصناعة الحواوشي وهو عبارة عن رغيف عيش بلدي ولحم مفروم موضوع عليه بعض التوابل ولكن بأحترافية عالية وخلطة سحرية لا يمكن أن تجدها عند أي مطعم أو جزار في أي مكان آخر في الجمهورية .

واستكمل "خالد" أن أكلة الحواوشي وصناعة الرغيف منتشرة كل يوم في القرية ولكن يوم الأربعاء له طقوس خاصة وهو اليوم المميز للقرية حيث يتوافد عليها المئات من المواطنين من مختلف القري والمراكز ومن المشاهير والعامة والكل يتفق على ان رغيف حواوشي العزيزية ليس له منافس.

فيما أكد عدد من الجزارين بالقرية وأصحاب افران الحواوشي أن الأربعاء هو اليوم المميز لهم حيث يتم ذبح العجول والجمال ويتم تشفيتها بعناية وتعليقها ويبدأ توافد المواطنين والزبائن علي شراء اللحم كلا حسب احتياجه للرغيف حيث يبدأ الرغيف من ربع كيلو لحم فيما فوق مرورا بنصف كيلو او ثلاث ارباع الكيلو ثم يتم تقطيع اللحم وإضافة التوابل والبهارات وهي ما نسميها بالخلطة السحرية ويتوجه الزبون إلى فرن صناعة الحواوشي ويتم وضع الرغيف في الفرن .

واضاف أهالي القرية أنه تتراوح أسعار رغيف الحواوشي حسب سعر اللحمة وحسب الكمية التي توضع بها ولكن ما يتم الاتفاق عليه هو النظافة والجودة العالية في الطعم والتذوق والرائحة الطيبة.
عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس
عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس
عزيزية الشرقية.. قبلة عشاق الحواوشي.. والأربعاء اليوم المقدس

ترشيحاتنا

حكاية اليوم العالمي للمرأة.. بدأ باحتجاجات نساء أمريكا يوم 8 مارس

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

منقذ اليونانيين: لن أستطيع إنقاذ أشخاص بأوزان ثقيلة كما كنت أفعل.. فيديو

هل يجوز إعطاء صدقة للأم

تعرف على أفضل الدعاء يوم الجمعة

واشنطن تتهم طهران بخرق قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخ باليستية

صيام أول رجب.. بدعة أم سنة

في ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري لقب بـ النحس.. نوستالجيا

العثور على منتجة سينمائية مقتولة في منزلها بعد يومين من اختفائها بغرب لندن

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو

إنجي وجدان: مسلسل تامر وشوقية من أقرب الأعمال إلى قلبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

في اليوم العالمي للمرأة.. فتاة العام تصل لقيادات الدولة لتحقيق حلم الشرطية المصرية

كل ما تريد معرفته عن حريق باخرة المعادي.. فيديو وصور

شاهد.. 60 صورة من حريق باخرة المعادي

شاهد.. ألسنة اللهب تغطي سماء المعادي بعد حريق باخرة .. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك
محمد فاروق يكشف عن التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم.. فيديو
محمد فاروق يكشف سر إضراب الحكم محمد معروف عن الطعام.. فيديو
محمد فاروق يكشف أسباب اعتزاله التحكيم.. فيديو
حذف رئيس الحكومة والوزراء من بطاقات التموين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟