تعديلات في هيئة إدارة الحزب الحاكم بالجزائر

أشرف معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأدنى في البرلمان) منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني على توسيع أمانة هيئة التسيير لتشمل أعضاء جدد، حيث أصبحت تضم 21 عضوا .



وقال الحزب ، الذي يقود الائتلاف الحاكم ، في بيان له إنه تم الإبقاء على غالبية أعضاء أمانة تسيير الحزب التي تم تشكيلها في شهر نوفمبر الماضي ويرأسها .



بوشارب كمنسق عام ، وهم ليلى الطيب، محمود قمامة، سعيدة بوناب، سعيد لخضاري، وسميرة بوراس كركوش، فيما تم الاستغناء عن مصطفى كريم رحيال.



وتضم القائمة الجديدة وزراء حاليين وسابقين ، منهم الطيب لوح، محجوب بدة والهامشي جيار، بالإضافة إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي ، بالإضافة إلى عودة كوادر سابقة في الحزب مثل عبد الرحمن بلعياط وعبد الكريم عبادة وصالح قوجيل بالإضافة إلى أعضاء في البرلمان مثل عبد الحميد سي عفيف ومحمود قيساري .

