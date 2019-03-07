5 أشخاص وراء سرقة سيارة مواشى بالإكراه

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من رؤوس الماشية بطريق الأوتوستراد بالإكراه، وإعادة المسروقات.



تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من سائق وتاجر مواشى، قررا بأنهما حال سيرهما بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الأول مُحمل عليها 9 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمنطقة السيدة زينب، اعترضت طريقهم سيارة حمراء اللون يستقلها عدد من الأشخاص أجبروهم على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها، وقاموا بإطلاق سراحهما وتسليمهما السيارة دون حمولتها.



ومن خلال تكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات بأماكن تصريفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.