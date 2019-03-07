أبو العروسة الحلقة 105 تتصدر يويتوب وجوجل

تصدر مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني 105 تريند الأعلى مشاهدة على موقعى جوجل ويوتيوب مصر، محققة ما يقرب من 2 ونصف مليون مشاهدة، لتواصل بذلك النجاح الجماهيري الكبير الذي يحققه العمل.



وتدور أحداث مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثاني في إطار عائلي اجتماعي، وهو من تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.



المسلسل بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.