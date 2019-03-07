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تعليم

6 معلومات عن مناهج مدارس النيل المصرية

الخميس 07/مارس/2019 - 02:07 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
أعلنت مدارس النيل الدولية عن فتح باب القبول للطلاب الجدد على مستوى جميع فروعها بالمحافظات للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث تشمل هذه المحافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، الأقصر، أسيوط، دمياط، ومحافظة أسوان على أن يكون التقديم بدأ من اليوم.

وينشر موقع "صدى البلد" فيما يلي 6 معلومات عن المناهج التي يتم تدريسها بمدارس النيل المصرية:

* مناهج مدارس النيل المصرية مناهج خاصة حُددت بالاتفاق مع جامعة كامبريدج البريطانية.
* التدريس بمدارس النيل ثنائي اللغة.
*تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية.
* يتم تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من الصف الثاني الابتدائي.
* تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين مصريين وأجانب.
*يتم تأهيل المعلمين بمدارس النيل من خلال اختبار مهارات يحصلون في حال اجتيازه على دورات تدريبية خاصة في الجامعة الأمريكية، ثم يتلقون دورات أخرى 3 مرات في السنة، تحت إشراف جامعة كامبريج.

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