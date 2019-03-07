ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 626 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم، الخميس 7 مارس 2019، بقيمة جنيه واحد داخل الأسواق بشكل طفيف، وسجل الجرام عيار 21 نحو 626 جنيهًا، وعيار 24 نحو 715 جنيها، وعيار 18 نحو 537 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5010 جنيهات.



واستقر الذهب عالميا مع تداول الدولار قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، في حين قدمت شهية ضعيفة للأصول عالية المخاطر بعض الدعم للمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.



وفي الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% إلى 1284.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع المعدن 0.1% مسجلا 1288.34 دولار للأوقية.



ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1284.90 دولار للأوقية.