لمكياج مثالي يوم زفافك.. 6 نصائح احرصي عليها

تحاول كل فتاة أن تكون في ليلة زفافها أميرة متوجة على عرش الموضة والأناقة، ويكون سفيرها نحو التميز لمسات المكياج المناسبة لبشرتها التي تظهر المميزات وتخفي العيوب.



وتقدم خبيرة التجميل سما صفوت في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، 6 نصائح تواكب الموضة وتجعل العروس أكثر تميز وصاحبة مكياج مميز في ليلة العمر:



1- اختيار خبيرة التجميل ليوم الزفاف:

يجب أن يتم اختيار خبيرة التجميل بعناية وحذر، وذلك بمقابلتها والتحدث معها في كافة التفاصيل، ويجب أن يكون هناك من جربها لتكتسب مزيد من الثقة لدى العروس.



2- تعديل المكياج لنفسك:

يجب أن تكون العروس مستعدة لهذه الخطوة الهامة، فدائما بعد انصراف خبيرة التجميل من التوتر قد تفسد بعض ملامح المكياج فتكون العروس قادرة على التعديل من جديد لتظل طوال الحفل تشع بريق وأناقة.



3- اختيار نمط المكياج ليتماشى مع شخصية العروس:

يجب على العروس اختيار شكل مكياجها بما يتلائم مع شكل فستانها وتسريحتها، فالفستان الناعم يحتاج مكياج ناعم، أما تسريحة الشعر الكلاسيكية يتلائم معها مكياج كلاسيكي، ولهذا يجب على العروس مشاهدة كثير الصور حتى تصل إلى الاختيار المثالي لشخصيتها.



4- البرايمر أمر لابد منه:

هنالك الكثير من العرائس لا تهتم بوضع لمسات من " البرايمر" فه لا يعمل فقط على إطالة عمر المكياج على البشرة بل يقوم على إغلاق المسامات الواسعة وإخفاء الخطوط الدقيقة التي من الممكن أن تظهر بعد تطبيق المكياج



5- كريم الأساس هو بطل الإطلالة:

كريم الأساس من أهم الأمور التي تركز عليها العروس وخصوصًا عندما تختار بأن تظهر بشكل طبيعي وبلون طبيعي أيضًا في ليلة زفافها، قومي باختيار كريم الأساس المناسب قبل موعد زفافك، وقومي بتجربته في يوم عادي من الصباح وحتى المساء لتشاهدي النتائج قبل زفافك وحتى يكون لديك وقت لتغييره أو اختيار بديل.



6- تعرفي على الفرق بين خافي العيوب وكريم الأساس:

على العروس أن تعرف جيدًا الفرق بين خافي العيوب الذي يمنح البشرة لمسة طبيعية أكثر من كريم الأساس، لذلك ننصح العروس بتطبيق لمسات بسيطة من خافي العيوب فوق كريم الأساس للظهور بشكل طبيعي ومشرق يوم الزفاف.