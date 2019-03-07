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أخبار البلد

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد

الخميس 07/مارس/2019 - 03:35 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد الإخباري اللوجو الخاص باحتفال مصر والقوات المسلحة بعيد الشهيد، والذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

وفي التاسع من مارس من كل عام، تحتفل مصر و القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، ويرجع اختيار هذا اليوم تحديدًا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والذي استشهد يوم 9 مارس ‏1969‏، خلال تفقد جنوده على خط القنال.
ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد

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