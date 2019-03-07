الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفتتح مشروعين بسوهاج

أعلنت السفارة الأمريكية عن افتتاح مشروعين بمحافظة سوهاج هذا الأسبوع الأول: هو محطة رفع مياه الصرف الصحي ونظام التجميع ، والذي يوفر خدمات الصرف الصحي لأكثر من 23 ألف مواطن ممن يعيشون في قرية سلامون بمحافظة سوهاج والثاني ، هو المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج، والذي سيعمل على زيادة القدرة التنافسية للطلاب للحصول على الوظائف المناسبة وذلك دعمًا لأهداف الحكومة المصرية في تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية لكل المصريين في كافة أرجاء الجمهورية.



و صرّح توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: " لقد حددت الحكومة المصرية الأولويات في مجالات التنمية المحلية والتعليم والرعاية الصحية في جميع أرجاء الجمهورية. وتُمثّل هذه المشروعات التي نحن بصددها داخل محافظة سوهاج نموذجًا لإسهاماتنا ضمن تلك الأولويات وإنعكاسًا للصداقة ومشاعر الودّ بين الشعبين الأمريكي والمصري."



ومن خلال التمويل المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة سوهاج والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، سيوفر نظام الصرف الصحي الجديد إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي لآلاف المواطنين من سكان محافظة سوهاج لأول مرة.



و يساعد نظام تجميع مياه الصرف الصحي ومحطة الرفع على الحد من المخاطر التي تؤثر على الصحة العامة للمواطنين والآثار البيئية السلبية الناجمة عن مياه الصرف الصحي،كما أن لهذا النظام القدرة على رفع 12،000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميًا لخدمة ما يقرب من 51 الف مواطن.



والجدير بالذكر أن الوكالة قامت على مدار العشر سنوات الماضية بتمويل إنشاء 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج بتكلفة إجمالية قدرها 21 مليون دولار ، حيث قامت بدعم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج في عام 2009، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لأحد مراكز التدريب التابعة. وتواصل الوكالة تقديم الدعم المؤسسي لضمان استدامة الشركة وتحسين كفاءتها.

