محافظ قنا يسلم أولى جرعات علاج فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة

سلم اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، أولى جرعات العلاج من فيروس سى لـ39 مواطن من الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك بوحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات بمدينة قنا، بحضور الدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح الهجان، أن محافظة قنا من أولي محافظات المرحلة الثالثة بالمبادرة في صرف العلاج للمواطنين، وكان من المقرر بدء صرف العلاج بعد 10 أيام من انطلاق المبادرة، إلا أن المحافظة نجحت في تحقيق ذلك بعد اليوم السادس، مضيفًا بأنه من اليوم سيتم صرف العلاج للمواطنين المصابين بالفيروس مجانا على ثلاث جرعات متتالية لمدة 3 شهور يتخللها الفحوصات والتحاليل الطبية للتعرف على نسب التقدم ومدي الاستجابة للعلاج متمنيًا الشفاء العاجل لهم.



وأكد الهجان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمواطن المصرى صحيا وعلميا واجتماعيا بإعتباره الأساس لبناء المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة وفي سبيل تحقيق ذلك اطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة مبادرات مثل "100 مليون صحة - الكشف علي امراض الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المدارس - نور... حياه - حياه كريمه".